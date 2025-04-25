Пепловое облако от извержения вулкана Безымянный достигло столицы Камчатки

На Камчатке облако пепла, возникшее в результате активности вулкана Безымянный, достигло Петропавловск-Камчатского. Об этом 25 апреля сообщили в камчатском филиале ФИЦ ЕГС РАН.

«Пепловое облако от извержения вулкана Безымянный над Петропавловском-Камчатским на высоте 3–5 км над уровнем моря», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

На кадрах, опубликованных выше, можно увидеть серое небо над городом. В самом Петропавловске-Камчатском на данный момент осадков нет.

На Безымянном 24 апреля произошла серия выбросов пепла. Вулканолог Юрий Деменчук рассказал «Известиям», что активность Безымянного увеличилась с 21 апреля. Позже в этот день в главном управлении МЧС России по региону сообщили, что пеплопад от выброса вулкана в населенных пунктах Мильковского муниципального округа закончился.