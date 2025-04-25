В Таиланде пять человек погибли в результате падения небольшого самолета
Пять человек погибли, еще один пострадал в результате падения небольшого самолета возле пляжа Таиланда. Об этом 25 апреля сообщил телеканал Thai PBS со ссылкой на местные власти.
По данным издания, инцидент произошел в районе города Ча-Ам в провинции Пхетчабури примерно в 08:15 по местному времени (04:15 мск).
«Спасательная группа сообщила, что пять человек погибли, еще один получил ранения и был доставлен в больницу Хуахина», — говорится в публикации.
Телеканал также отметил, что самолет DHC6-400 Twin Otter принадлежит Национальному полицейскому агентству. Эксплуатация судна началась в 2020 году. Сотрудники правоохранительных органов Таиланда выясняют причины авиакатастрофы.
20 апреля стало известно, что в американском штате Иллинойс четыре человека погибли в результате крушения одномоторного самолета. На борту находились две женщины и двое мужчин. По предварительной информации, судно потерпело крушение из-за того, что зацепило линию электропередачи.