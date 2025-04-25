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WP сообщила об уходе Каспера с должности главы аппарата шефа Пентагона

WP: Каспер покинул должность начальника аппарата шефа Пентагона
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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Руководитель аппарата министра обороны США Пита Хегсета Джо Каспер покинул свою должность. Об этом 25 апреля сообщила газета The Washington Post (WP)

По ее данным, Каспер покинул пост добровольно и теперь станет специальным госслужащим на неполный рабочий день, сосредоточенным на вопросах науки, технологий и промышленности. Однако какую конкретно должность он будет занимать, пока неизвестно.

WP считает, что в новом назначении он сможет работать до 130 дней в качестве государственного служащего — на таких же условиях американский миллиардер Илон Маск занял должность главы департамента эффективности правительства США (DOGE).

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Газета Politico 18 апреля сообщила, что Каспер в скором времени планирует покинуть свой пост и перейти на новую должность. 16 апреля три сотрудника оборонного ведомства, в том числе заместитель начальника штаба Хегсета старший советник Дэн Колдуэлл, были уволены в связи с продолжающимся расследованием утечек секретной информации.

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