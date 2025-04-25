WP сообщила об уходе Каспера с должности главы аппарата шефа Пентагона
Руководитель аппарата министра обороны США Пита Хегсета Джо Каспер покинул свою должность. Об этом 25 апреля сообщила газета The Washington Post (WP)
По ее данным, Каспер покинул пост добровольно и теперь станет специальным госслужащим на неполный рабочий день, сосредоточенным на вопросах науки, технологий и промышленности. Однако какую конкретно должность он будет занимать, пока неизвестно.
WP считает, что в новом назначении он сможет работать до 130 дней в качестве государственного служащего — на таких же условиях американский миллиардер Илон Маск занял должность главы департамента эффективности правительства США (DOGE).
Газета Politico 18 апреля сообщила, что Каспер в скором времени планирует покинуть свой пост и перейти на новую должность. 16 апреля три сотрудника оборонного ведомства, в том числе заместитель начальника штаба Хегсета старший советник Дэн Колдуэлл, были уволены в связи с продолжающимся расследованием утечек секретной информации.