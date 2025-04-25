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Штурмовик Южной группировки войск рассказал об освобождении Сухой Балки в ДНР

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Фото: Министерство обороны РФ
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Военнослужащий штурмового отряда 68-го танкового полка 150-й гвардейской мотострелковой дивизии Южной группировки войск с позывным Мага рассказал об освобождении населенного пункта Сухая Балка в Донецкой Народной Республике (ДНР) от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры 25 апреля показало Минобороны РФ.

Как сообщило ведомство, военнослужащий отличился при недавнем освобождении Сухой Балки, а также был одним из тех, кто поднял флаг России в вернувшемся под контроль РФ поселке.

Также в Минобороны добавили, что ранее боец был награжден медалью «За отвагу» за мужество и героизм, проявленные в ходе решения задач специальной военной операции (СВО). За решительные, грамотные действия, проявленные при освобождении населенного пункта Сухая Балка, штурмовик с позывным Мага был представлен к еще одной государственной награде.

«Нам наше командование поставило задачу забрать у противника укрепленные районы. <...> Мы немедленно принялись решать боевую задачу. Нас командование осведомило о том, сколько и где противник находится. Мы пошли на боевое задание. <...> Боевое задание мы выполнили на отлично», — рассказал военнослужащий.

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22 апреля Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ освободили населенный пункт Сухая Балка в ДНР. На этом направлении противник потерял около 300 боевиков, танк, пять боевых бронированных машин.

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