Экипаж Су-34 уничтожил опорный пункт и личный состав ВСУ в зоне СВО
Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) нанес удар по личному составу и опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки войск «Север». Об этом 25 апреля сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве подчеркнули, что удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).
«В мои обязанности входит заправка кислорода в двигателях. Он необходим для включения форсажа в двигателях. Также заправляем кислород в кабину, чтобы летчики дышали на высоте. Коллектив у нас дружный, все работаем слаженно, вместе, помогаем друг другу», — рассказал техник группы авиационного оборудования Су-34 Магомед.
Уточняется, что после получения подтверждения от разведки об уничтожении заданной цели экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.
В Минобороны РФ сообщили 24 апреля, что экипажи армейской авиации ВКС России уничтожили бронетехнику ВСУ в зоне проведения специальной военной операции (СВО). В ведомстве уточнили, что в состав ударной группы входили вертолеты Ка-52М «Аллигатор», Ми-28НМ «Ночной охотник» и Ми-8.