В СК запросили доклад о сносе домов без компенсаций жильцам в Краснодарском крае
Доклад о ситуации с массовым сносом домов без компенсаций жильцам Краснодарского края представят председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. Об этом 24 апреля сообщили в пресс-службе СК РФ.
По данным ведомства, ранее в социальных сетях появилось коллективное видеообращение жителей региона, в котором они пожаловались на признание в судебном порядке их жилья самовольными постройками и подлежащими сносу без компенсационных выплат стоимости потерянного жилья.
Местные жители отметили, что обращения в различные органы власти были безрезультатны.
«Председатель Следственного комитета поручил руководителю СУ по Краснодарскому краю Маслову А.К. представить доклад по ситуации и озвученным в обращении доводам», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
20 января «Известия» узнали, что в Иркутске рабочие приступили к сносу не до конца расселенного дома, пока хозяйка одной из квартир находилась на вахте. Тогда рабочих не остановило присутствие в здании сына женщины, Алексея Суздалова, который присматривал за квартирой и заснял данный момент.