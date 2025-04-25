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В СК запросили доклад о сносе домов без компенсаций жильцам в Краснодарском крае
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В СК запросили доклад о сносе домов без компенсаций жильцам в Краснодарском крае

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Доклад о ситуации с массовым сносом домов без компенсаций жильцам Краснодарского края представят председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. Об этом 24 апреля сообщили в пресс-службе СК РФ.

По данным ведомства, ранее в социальных сетях появилось коллективное видеообращение жителей региона, в котором они пожаловались на признание в судебном порядке их жилья самовольными постройками и подлежащими сносу без компенсационных выплат стоимости потерянного жилья.

Местные жители отметили, что обращения в различные органы власти были безрезультатны.

«Председатель Следственного комитета поручил руководителю СУ по Краснодарскому краю Маслову А.К. представить доклад по ситуации и озвученным в обращении доводам», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

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20 января «Известия» узнали, что в Иркутске рабочие приступили к сносу не до конца расселенного дома, пока хозяйка одной из квартир находилась на вахте. Тогда рабочих не остановило присутствие в здании сына женщины, Алексея Суздалова, который присматривал за квартирой и заснял данный момент.

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