Военные группировки войск «Центр» рассказали об освобождении Богдановки в ДНР

Военнослужащие группировки войск «Центр» продолжают наступление на своем участке фронта. Подразделения находятся на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО). «Известия» показали кадры боевой работы российских военнослужащих.

По словам корреспондента «Известий» Александра Сафиулина, военные используют разные методы штурма. Иногда они наступают без тяжелой техники, пешком, когда нужно добраться до точки рывка без лишних звуков, чтобы враг ничего не заподозрил, не передал сигнал по рации и не вызвал помощь или огонь артиллерии.

«Они (украинские боевики. — Ред.) боятся стрелкового боя, они больше всего сдавались, уходили, сдавали свои позиции, прямо бежали», — рассказал военнослужащий группировки войск «Центр» Денис Халяфиев.

Пехоту поддерживают танкисты. В подразделении все экипажи универсальны, они могут атаковать боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) с закрытых позиций, могут действовать в открытую. Тактику выбирают в зависимости от задачи. Штурмовики в постоянной готовности. Даже когда находятся в тылу — тренируются каждый день.

«Отталкиваясь от опыта, постоянно адаптируемся, подстраиваемся под какую-то ситуацию, продумываем шаги наперед. <...> Работаешь с командного пункта, смотришь по экранам, управляешь, где-то корректируешь», — рассказал командир танкового взвода группировки Николай Кирсанов.

Сафиулин отметил, что российские военнослужащие постоянно отрабатывают элементы ведения боевой работы для успешного продвижения на линии боевого соприкосновения.

«Элементы отрабатываются постоянно, чтобы никто не забыл, а может, и чему-то новому научился. Соблюдают дистанцию даже, интервал делают тот же, стараются максимально тихо передвигаться», — добавил он.

После освобождения населенного пункта украинские боевики пытались зайти вновь, но выбить российские подразделения не удалось. За дело уже принялись танкисты, операторы FPV-дронов и артиллеристы. Иногда расчетам приходилось уничтожать врага, который засел буквально в 100 м от российских бойцов. Итог — село под контролем ВС РФ, продвижение продолжается, заключил корреспондент.

В Минобороны РФ 21 апреля сообщили, что подразделения Южной группировки войск ВС РФ полностью освободили село Богдановка в ДНР. Отмечалось, что военнослужащие также улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районе Красногоровки ДНР.