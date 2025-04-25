Трамп прокомментировал возможный выход США из переговоров по Украине
Американский лидер Дональд Трамп 24 апреля выразил уверенность в том, что до выхода США из переговоров по урегулированию конфликта на Украине не дойдет, поскольку будет заключена сделка. При этом он предложил повторно спросить о возможном отказе Вашингтона от усилий по миру через две недели.
«Я думаю, мы заключим сделку. И если мы это сделаем, то будет замечательно, нам не нужно будет волноваться о вашем вопросе. Вы можете задать его через две недели», — заявил Трамп на встрече с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре в Белом доме.
Так американский президент ответил на вопрос о том, каковы перспективы выхода США из переговоров.
Трамп 23 апреля обратил внимание на то, что США испытывают больше сложностей в переговорах с Украиной, чем с Россией. Он также признался, что с президентом Украины Владимиром Зеленским ему куда сложнее иметь дело, чем он изначально ожидал.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 24 апреля заявил, что Россия ценит посреднические услуги, оказываемые Трампом и его администрацией в переговорном процессе по украинскому конфликту. Президент РФ Владимир Путин выступает за достижение мира с обеспечением интересов страны, дополнил Песков.