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Трамп прокомментировал возможный выход США из переговоров по Украине

Трамп: вопрос о выходе США из диалога по Украине будет актуален через две недели
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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Американский лидер Дональд Трамп 24 апреля выразил уверенность в том, что до выхода США из переговоров по урегулированию конфликта на Украине не дойдет, поскольку будет заключена сделка. При этом он предложил повторно спросить о возможном отказе Вашингтона от усилий по миру через две недели.

«Я думаю, мы заключим сделку. И если мы это сделаем, то будет замечательно, нам не нужно будет волноваться о вашем вопросе. Вы можете задать его через две недели», — заявил Трамп на встрече с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре в Белом доме.

Так американский президент ответил на вопрос о том, каковы перспективы выхода США из переговоров.

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Трамп 23 апреля обратил внимание на то, что США испытывают больше сложностей в переговорах с Украиной, чем с Россией. Он также признался, что с президентом Украины Владимиром Зеленским ему куда сложнее иметь дело, чем он изначально ожидал.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 24 апреля заявил, что Россия ценит посреднические услуги, оказываемые Трампом и его администрацией в переговорном процессе по украинскому конфликту. Президент РФ Владимир Путин выступает за достижение мира с обеспечением интересов страны, дополнил Песков.

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