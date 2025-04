Bloomberg узнало о ведении Гарвардом переговоров по продаже акций на $1 млрд

После того, как администрация президента США Дональда Трампа выразила намерение заблокировать финансирование Гарварда, университет начал вести переговоры о продаже своих акций на сумму в $1 млрд. Об этом 24 апреля сообщило агентство Bloomberg.

«Фонд Гарвардского университета находится на продвинутой стадии переговоров о продаже акций частного инвестиционного фонда на сумму около $1 млрд в то время, когда учебное заведение сталкивается с финансовой неопределенностью, усугубленной давлением со стороны угроз президента Дональда Трампа и вялым рынком доходности неликвидных активов», — говорится в издании.

По сведениям агентства, Гарвард еще в прошлом году начал деятельность по реализации портфеля акций. Сейчас университет работает с Jefferies Financial Group по передаче акций инвестиционной компании Lexington Partners в так называемой вторичной сделке. Агентству пока неизвестны условия соглашения, так как оно не согласована до конца и может подвергнуться изменениям.

В этот же день Трамп назвал Гарвардский университет «угрозой демократии» и обвинил его руководство в «либеральном беспорядке». Комментарий президента прозвучал после того, как руководство Гарварда в очередной раз проигнорировало требования администрации Трампа к учебному заведению.

Газета The Wall Street Journal 20 апреля писала, что администрация Трампа намерена лишить Гарвардский университет еще $1 млрд из-за отказа изменить внутреннюю политику учебного заведения. На следующий день, 21 апреля, газета The New York Times сообщила, что Гарвард подал иск в суд на администрацию Трампа после ее угроз о сокращении финансирования.