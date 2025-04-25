CNN рассказал о беспокойстве союзников США по поводу плана Трампа по Украине

Некоторые союзники США выражают серьезную обеспокоенность в связи с планом администрации американского лидера Дональда Трампа по прекращению конфликта на Украине. Об этом в четверг, 24 апреля, сообщил телеканал CNN со ссылкой на многочисленные дипломатические источники.

По его данным, несколько дипломатов из стран-союзников США встревожены предложениями, которые выдвигает администрация Трампа. Свою обеспокоенность они объясняют тем, что своими заявлениями американское правительство посылает позитивный сигнал президенту России Владимиру Путину и другим мировым лидерам, включая председателя КНР Си Цзиньпина, по поводу воссоединения Крыма с РФ.

Отмечается, что предложение о фактическом признании Крымского полуострова частью России противоречит многолетней позиции США, лоббирующей то, что Крым является украинской территорией. Тем временем в Европе всё чаще заявляют о неготовности поддерживать подобную политику Соединенных Штатов, что может привести к дипломатической изоляции Вашингтона, добавили в издании.

В частных беседах с американскими партнерами некоторые азиатские дипломаты прямо выразили озабоченность глобальными последствиями мирного урегулирования конфликта на Украине. Они указали на то, что подобный сценарий «создает опасный прецедент». Более того, о своих опасениях они сообщили и администрации Трампа, пишет телеканал.

Другой европейский чиновник заявил, что британское правительство работает с украинцами над тем, чтобы продвинуться вперед в рамках предлагаемого США плана. По его словам, он будет подкреплен гарантиями безопасности, включая возможность размещения войск на Украине. Трамп, в свою очередь, исключил развертывание американских сил в стране.

«Любое соглашение, которое устроит Россию, будет невыгодным для Украины. Однако украинцы до определенной степени должны будут смириться с вариантом, который может быть для них не самым лучшим по сравнению с тем, что они ожидали два года назад», — приводит телеканал слова одного из европейских дипломатов.

По его мнению, даже если украинский лидер Владимир Зеленский поддержит предложение, подразумевающее серьезные территориальные уступки — шаг, который один украинский депутат назвал «политическим самоубийством» — украинский парламент будет его отвергать, говорится в публикации.

При этом пока неясно, какую именно стратегию, помимо прекращения боевых действий, в настоящий момент продвигает американская сторона.

«На данном этапе мы считаем, что достижение договоренностей по ключевым условиям — самый быстрый способ достичь основной цели», — цитирует телеканал американского чиновника, который ранее назвал действия администрации США «хаотичными, лишенными направления и сбивающими с толку».

Трамп 24 апреля заявил о том, что в процессе переговоров по украинскому конфликту наметился большой прогресс. Тогда же он отметил, что Украина потеряла много территорий и восстановить контроль над ними было бы очень сложно. Президент США также отметил, что считает важным вопрос участия РФ и Украины в переговорах по урегулированию. При этом у него имеется собственный крайний срок для возможного достижения мирной ситуации.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее в этот же день заявил, что Россия ценит посреднические услуги, оказываемые Трампом и его администрацией в переговорном процессе по украинскому конфликту. По его словам, РФ нацелена на продолжение процесса урегулирования.