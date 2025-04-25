Синоптики спрогнозировали похолодание до +15 градусов и дождь в Москве 25 апреля
Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, по области местами гроза — такая погода ожидает жителей столичного региона в пятницу, 25 апреля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +15 до +17 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +2.
В Московской области днем ожидается от +13 до +18 градусов, а ночью температура может упасть до 0.
Ожидается западный, северо-западный ветер со скоростью 6–12 м/c, при грозе возможно возникновение порывов ветра до 15 м/с.
Атмосферное давление составит 743–744 мм ртутного столба.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд 24 апреля заявил, что в Московском регионе в ближайшие выходные, 26 и 27 апреля, ожидаются дождь, мокрый снег и ночные заморозки до +1...+2 градусов. Он добавил, что дневная температура будет ниже нормы на четыре градуса.