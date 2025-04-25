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В РФ запатентовали уникальный генный препарат от ожирения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Ученые из научно-технологического университета «Сириус» запатентовали инновационный препарат от ожирения. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента).

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Ученые предлагают решить глобальную проблему современности — ожирение — с помощью инструментов генной биоинженерии. Одним из эффективных способов считается трансформация белых жировых клеток в более способный к расщеплению (катаболически активный) вариант путем их перепрограммирования.

«Предложенное изобретение предоставляет упакованный в экспрессионный AAV-вектор вариант нуклеиновой кислоты, кодирующей ген PRDM16», — указано в материалах Роспатента, переданных «Известиям».

Согласно исследованиям, проведенным на лабораторных мышах, введение аденоассоциированного вирусного вектора стимулирует трансформацию белой жировой ткани в бурую и приводит к дальнейшему снижению массы млекопитающих. Экспрессионный вектор доставляется в жировую ткань путем инъекции. Инновация может быть использована для профилактики и лечения метаболических нарушений, в частности ожирения.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Ход ДНК: в РФ запатентованы генный препарат от ожирения и восстановитель нервов

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