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Приговор обвиняемым в трагедии в московском коллекторе вынесут 28 апреля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Заседание, на котором экскурсоводу-диггеру Никите Дубасу и основателю сервиса бронирования экскурсий «Спутник» Александру Киму вынесут приговор, состоится 28 апреля, сообщили в Мещанском райсуде Москвы.

Турное предчувствие: к чему может привести расследование гибели людей в коллекторе
Среди фигурантов дела — три руководителя фирм по продаже билетов на опасные экскурсии

Их обвиняют в гибели восьми человек в московском подземном коллекторе летом 2023 года, а именно оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Максимальный срок наказания по вменяемой подсудимым статье составляет 10 лет лишения свободы, напомнил «Известиям» Андрей Мишонов. Но, по его словам, оба обвиняемых смогут избежать их.

«Несмотря на то что чаще всего максимальные сроки вменяют руководителям организаций, а не штатным сотрудникам, Ким может избежать максимального наказания. Такой шанс есть, потому что он выплатил моральные компенсации родственникам погибших», — отметил он.

Дубасу, по словам Андрея Мишонова, также могут не назначить максимальные сроки из-за наличия у него несовершеннолетних детей.

«Также, если он докажет, что у него серьезные проблемы со здоровьем и предоставит медицинские заключения о наличии у него тяжелой формы диабета, при вынесении приговора эти обстоятельства могут учесть и смягчить наказание», — добавил адвокат.

Но родственники погибших в ходе прений сторон во время заседания суда заявили, что настаивают на максимальных сроках для подсудимых.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Грешные воды: за гибель участников спуска в коллектор запросили девять и шесть лет

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