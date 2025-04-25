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В Госдепе отвергли претензии Киева по поводу урегулирования конфликта на Украине

Госдеп отверг претензии, что США якобы больше просят от Киева, чем от Москвы
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Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov
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В Госдепартаменте США отвергли претензии киевского режима по поводу того, что в рамках урегулирования украинского конфликта Вашингтон якобы просит больше от Киева, чем от Москвы. Об этом 24 апреля заявила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс на брифинге.

«Я думаю, это очень нечестная (постановка вопроса. — Ред.)», — ответила она на вопрос о том, просят ли Соединенные Штаты от Украины больше, чем от РФ, для урегулирования конфликта.

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Президент США Дональд Трамп 23 апреля, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, заявил, что США испытывают больше сложностей в переговорах с Украиной, чем с Россией. Он также признался, что с президентом Украины Владимиром Зеленским ему куда сложнее иметь дело, чем он изначально ожидал.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 24 апреля заявил, что Россия ценит посреднические услуги, оказываемые Трампом и его администрацией в переговорном процессе по украинскому конфликту. Президент РФ Владимир Путин выступает за достижение мира с обеспечением интересов страны, дополнил Песков.

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