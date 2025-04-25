В Словакии рассказали о маршрутах поставки нефти из РФ
Власти Словакии поддерживают использование существующих маршрутов транспортировки нефти, заявили «Известиям» в министерстве экономики республики.
«Закупкой и доставкой нефти в Словакию занимается частная компания Slovnaft. Однако министерство экономики Словацкой Республики поддерживает использование существующих маршрутов транспортировки», — заявили в ведомстве.
Еврокомиссия намерена добиться поэтапного отказа ЕС от российского ископаемого топлива, в том числе и для стран Центральной Европы, в ближайшие недели ожидается публикация дорожной карты, подчеркнули «Известиям» в ЕК.
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Принимать поставки: Венгрия и Словакия смогут продолжить закупки нефти из РФ