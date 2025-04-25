Безработица падает лишь в Приволжье и на Дальнем Востоке
На фоне общего роста безработицы, который начался в 2025 году, в отдельных регионах — в Приволжье и на Дальнем Востоке — она продолжила падать. Это следует из данных ЦБ, которые проанализировали «Известия».
Ситуация с безработицей по регионам складывается неравномерно. В феврале показатель упал на Дальнем Востоке (с 2,2 до 2,1%) и на Волго-Вятском направлении (с 1,7 до 1,6%). Регулятор разделяет субъекты исходя из собственного регионального деления, однако в целом упомянутые округа соответствуют Дальневосточному и Приволжскому ФО.
При этом общий уровень безработицы по стране в этом году начал расти впервые с 2023-го. В январе показатель составил 2,4% против рекордно низких 2,3% в декабре. На следующий месяц он сохранился на том же уровне, следует из данных Росстата.
В начале 2025-го безработица продолжила падать именно на Дальнем Востоке и в Приволжье, поскольку спрос на труд со стороны местных компаний продолжает быть стабильным, но люди оттуда при прочих равных уезжают в столицы, поскольку инфраструктура и уровень жизни в крупных городах обычно лучше, пояснил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.
В частности, на Дальнем Востоке в последние несколько лет активно развивается логистика из-за перенастройки торговых потоков на азиатский регион. А Приволжье — это в целом крупный и близкий к центру России субъект, где проживает 25 млн человек — там высоко развито и производство, и сфера услуг, добавил эксперт.
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