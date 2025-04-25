Лидер ореховской ОПГ Буторин этапирован в Москву
Лидер ореховской ОПГ Сергей Буторин, известный как Ося, этапирован в Москву, сообщил источник «Известий». Криминальный авторитет, по его данным, проходит свидетелем по уголовному делу и дает показания. Он уже почти месяц находится в СИЗО №2 «Бутырка».
Буторин, отбывающий пожизненный срок в колонии «Полярная сова» в поселке Харп на Ямале, может располагать ценной информацией о преступлениях, отметил источник.
«Вероятно, следствие интересуют нераскрытые эпизоды деятельности ореховской группировки», — сообщил собеседник издания. После допросов Буторина вернут в колонию «Полярная сова».
В 2011 году суд признал Буторина виновным в организации убийств, покушений на убийства 38 человек и руководстве преступным сообществом.
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Движение Оси: зачем лидера ореховской ОПГ этапировали в Москву