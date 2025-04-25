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В ЕК рассказали о переговорах с арабскими монархиями о зоне свободной торговли

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Фото: Global Look Press/Anna Ross
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Европейский союз (ЕС) и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) обсуждают возможность создания зоны свободной торговли, на экспертном уровне идут переговоры о сближении позиций. Об этом сообщила «Известиям» пресс-секретарь Еврокомиссии (ЕК) Паула Пиньо.

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«ЕС и ССАГПЗ вели переговоры по соглашению о свободной торговле, но они были приостановлены в 2008 году в основном из-за разного уровня амбиций по ключевым пунктам. Обсуждения на уровне экспертов возобновились для улучшения взаимопонимания позиций с учетом возможных переговоров о торговом соглашении, которое будет решать вопросы, представляющие взаимный интерес», — рассказала Пиньо.

По ее словам, переговоры идут в рамках реализации положений Совместного коммюнике о стратегическом партнерстве с регионом Персидского залива от мая 2022 года, а также декларации саммита ЕС – ССАГПЗ от октября 2024 года.

Как подчеркнула представитель Еврокомиссии, эти документы формируют «всеобъемлющую повестку по углублению сотрудничества», в том числе в сфере инвестиций и торговли.

«ЕС и ОАЭ также продолжили обмен мнениями о перспективах укрепления торговых и инвестиционных отношений и договорились начать переговоры о свободной торговле», — заявили в ЕК.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Прилив в Залив: ЕС и монархии вернулись к созданию зоны свободной торговли

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