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В ЕК уточнили сроки исключения Венгрии и Словакии из эмбарго на российскую нефть

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Евросоюз (ЕС) не установил срок окончания действия исключений из эмбарго на поставки российской нефти для Венгрии и Словакии, заявили «Известиям» в Европейской комиссии (ЕК).

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«Что касается нефти, то было сделано временное отступление от общего запрета ЕС на импорт российской нефти, чтобы обеспечить безопасность поставок в некоторые государства-члены в связи с их географическим положением. Дата окончания действия этого отступления не установлена», — заявили в ЕК.

Напомним, что Евросоюз еще в июне 2022-го принял шестой пакет санкций против РФ, включающий эмбарго на морские поставки российской нефти с 5 декабря 2022 года и нефтепродуктов с 5 февраля 2023 года. Исключения были предусмотрены для импорта нефти по трубопроводу «Дружба» в отношении тех государств ЕС, которые ввиду своей географической ситуации не имеют альтернатив для получения ресурсов.

Еврокомиссия намерена добиться поэтапного отказа ЕС от российского ископаемого топлива, в том числе и для стран Центральной Европы, в ближайшие недели ожидается публикация дорожной карты, сказали «Известиям» в ЕК.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Принимать поставки: Венгрия и Словакия смогут продолжить закупки нефти из РФ

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