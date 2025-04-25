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Доходы от приватизации вдвое превысили годовой план и составили 9,5 млрд рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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По итогу I квартала 2025 года приватизация принесла в бюджет свыше 9,5 млрд рублей, сообщили «Известиям» в пресс-службе Росимущества. Всего в финплане на 2025 год заложена вдвое меньшая сумма — 5,5 млрд рублей.

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Властям удалось заработать на небольших сделках. Например, в Ярославской области продали акции глинодобывающей компании «Кварц», а в московская фирма «Сталокс» за 53 млн стала владельцем выставочного комплекса «Башкортостан».

Правительство традиционно предпочитает делать не слишком оптимистичные прогнозы по доходам, которые сложно предсказать, — в их число входит и приватизация, пояснил директор Центра региональной политики ИПЭИ Президентской академии Владимир Климанов. Каждая сделка индивидуальна: нельзя предсказать точно стоимость предприятия на этапе продажи, отметил он.

В то же время государство заинтересовано сохранять в собственности и в управлении только стратегически важные предприятия, отметила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. При этом приватизация привносит в бюджет дополнительные доходы, которые отчасти могут компенсировать сокращение ликвидной части ФНБ.

«Однако если казна пополняется лишь несколькими сотнями миллиардов в год, то это не такие большие деньги для бюджета. Кроме того, поступления от реализации имущества носят чаще всего единовременный характер. А от активов в госсобственности Минфин может постоянно получать дивиденды», — полагает эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Целое — частному: доходы от приватизации вдвое превысили годовой план

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