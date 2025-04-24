В Махачкале пенсионер создал стенд с ветеранами ВОВ и их внуками — участниками СВО
В Махачкале на набережной появился патриотический стенд с ветеранами Великой Отечественной войны (ВОВ) и их внуками — участниками специальной военной операции (СВО). Местный житель Алибек Алиев рассказал «Известиям» о реализации своей идеи.
Мужчина в разговоре с корреспондентом «Известий» Даниялом Исаевым отметил, что идея заключалась в создании связи между поколением армии СССР и нынешними российскими бойцами. По словам Алиева, он самостоятельно разработал и распечатал фотографии военных, после чего установил баннер.
«Начали когда искать, оказалось, что у 12 героев сегодняшних 12 дедов, которые участвовали в Великой Отечественной войне», — отметил он.
Алиев подчеркнул, что хотел напомнить о том, что борьба с фашизмом — дело чести для многих российских семей.
«Если дети будут знать, то не всё пропало. Будущее нашей страны, республики, я думаю, будет в надежных руках, когда вырастают такие герои», — добавил он.
При этом местный житель Магомед Таймазов считает, что этот стенд показывает, что нынешнее поколение помнит и уважает предков, а также хотят быть на них похожими.
Ветеран ВОВ Анатолий Парубин 13 апреля рассказал «Известиям» о взятии Вены Красной армией в 1945 году. По его словам, немцы взорвали почти все мосты через Дунай в городе, однако советским воинам удалось разминировать последнюю оставшуюся переправу.