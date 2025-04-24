Индия не намерена аннулировать выданные пакистанцам-индуистам долгосрочные визы

Индия не будет аннулировать долгосрочные визы, выданные гражданам Пакистана, исповедующим индуизм. Об этом 24 апреля сообщили в МИДе страны.

Ведомство опубликовало дополнение к решению правительства Индии от 24 апреля о приостановке выдачи виз гражданам Пакистана.

«Настоящим разъясняется, что отмена виз, указанная в вышеуказанном решении, не распространяется на долгосрочные визы (LTV), уже выданные гражданам Пакистана — индуистам, которые остаются действительными», — говорится в сообщении.

В Индии ранее в этот же день объявили о приостановке выдачи виз для граждан Пакистана. Кроме того, их обязали покинуть страну до 27 апреля.

Такое решение связано с терактом, произошедшем 22 апреля. Группа террористов напала на мирных жителей и туристов в долине Байсаран в Пахалгаме на юге Кашмира. В результате погибли 27 человек, среди которых были иностранцы, женщины и пожилые люди.