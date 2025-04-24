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Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила

AFAD: эксперты сравнили мощность землетрясения в Турции с 30 килотоннами тротила
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Фото: Global Look Press/ Ivan Damanik
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Энергия, выброшенная землетрясением магнитудой 6,2, которое произошло накануне в Стамбуле, превышает 30 килотонн в тротиловом эквиваленте (ТНТ). Об этом 24 апреля сообщил турецкий департамент по делам ЧС (AFAD).

«Энергия, выделившаяся в результате землетрясения магнитудой 6,2, произошедшего 23 апреля, составила более 30 килотонн в тротиловом эквиваленте, что примерно в четыре раза превышает энергию землетрясения магнитудой 5,8, произошедшего в том же регионе 26 сентября 2019 года», — сообщает телеканал CNN Turk со ссылкой на отчет AFAD.

По данным департамента, землетрясение ощущалось в радиусе 300 км от эпицентра. Ожидается, что повторные толчки ослабеют и прекратятся в течение следующих нескольких недель.

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24 апреля в AFAD сообщили, что после землетрясения магнитудой 6,2 в Стамбуле было зафиксировано 266 афтершоков. Они сосредоточены на 10–15-километровом участке к востоку от эпицентра. Кроме того, подземные толчки могут продолжиться в ближайшие дни.

Глава турецкого минздрава Кемаль Мемишоглу 23 апреля сообщил, что почти 240 граждан Турции пострадали при землетрясении в Стамбуле. Большинство травм людей связано с падением с высоты, так как многие жители пытались спастись на фоне паники.

В этот же день первые толчки мощностью 3,9 зафиксировали в 12:13 (местное время, совпадает с мск) у побережья стамбульского района Силиври. Глубина подземного толчка составила 6,99 км. После землетрясения последовали афтершоки.

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