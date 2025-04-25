Bild сообщил о подготовке Украины к прекращению поддержки со стороны США

Украина готовится к сценарию, согласно которому США прекратят оказывать поддержку Киеву. Об этом 24 апреля сообщило немецкое издание Bild со ссылкой на украинского дипломата.

«Мы готовимся к худшему сценарию, а именно к прекращению поддержки со стороны США», — приводит издание его слова.

Он уточнил, что Украина будет пытаться провести повторные переговоры с Вашингтоном, а также с главами европейских правительств. Президент Франции Эммануэль Макрон уже дал надежду украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что Европа сможет взять на себя значительно больше ответственности и увеличит поставки оружия, однако его заявление не поддержали в Великобритании и Германии. По словам дипломата, без поддержки США у Киева к осени окажется недостаточное количество боеприпасов для продолжения военных действий.

«То, что написано на бумаге, и то, о чем нам сигнализируют на переговорах, неприемлемо», — сказал украинский чиновник.

Он также заявил, что Киев разочарован мирным планом президента США Дональда Трампа и отсутствием со стороны последнего давления на российского лидера Владимира Путина.

Газета Financial Times 24 апреля сообщила, что в Европе опасаются, что разногласия по поводу предложенного Трампом проекта урегулирования на Украине подвергнут испытаниям двусторонние отношения столиц Европы с Соединенными Штатами.

Президент США отметил, что считает важным вопрос участия РФ и Украины в переговорах по урегулированию. При этом у него имеется собственный крайний срок для возможного достижения мирной ситуации.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее в этот день заявил, что Россия ценит посреднические услуги, оказываемые Трампом и его администрацией в переговорном процессе по украинскому конфликту.