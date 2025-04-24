Король Нидерландов призвал страну вооружиться до зубов

Король Нидерландов Виллем-Александр заявил, что страна должна «вооружиться до зубов», чтобы жить в мире и безопасности. Об этом 24 апреля сообщает газета Algemeen Dagblad.

«Нам действительно нужно подготовиться и вооружиться до зубов, чтобы продолжать жить в мире и безопасности», — сказал Виллем-Александр.

Также, по его словам, Нидерланды «слишком уж считали само собой разумеющимся», что в стране всегда будут свобода и мир.

Ранее в этот день сообщалось, что спикер парламента Нидерландов Мартин Босма во время ужина с послом Франции Франсуа Алабрюном предложил разделить территорию Бельгии между двумя странами. Бельгия пока не отреагировала на это заявление.