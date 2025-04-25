Гостям фестиваля «Пасхальный дар» покажут ученых собак и научат жарить котлеты

Организаторы фестиваля «Пасъхальный дар» объявили программу мероприятий на финальные дни праздника, 26 и 27 апреля.

Так, Цветной бульвар превратится в кинологическую академию, где посетители смогут узнать много нового о своих четвероногих друзьях.

В программе — лекции и практические занятия с профессиональными кинологами. Гости смогут узнать о психологии собак, принять участие в мастер-классах и получить ответы на интересующие вопросы от экспертов в области кинологии и ветеринарии.

Среди спикеров — психолог Елена Ахтырская, тренер по трюковой дрессировке Гелена Зырянова, специалист по коррекции поведения Анна Антонова, представитель Российской Кинологической Федерации Ольга Миронова и другие эксперты.

Кроме того, гости смогут увидеть выступления собак разных пород и узнать об особенностях их дрессировки.

Также в рамках фестиваля пройдут мастер-классы по приготовлению вкусных блюд и разнообразные творческие занятия.

26 и 27 апреля в проезде Серебрякова, на Ореховом бульваре и улице Профсоюзной будут делиться рецептом пожарских котлет с картофельным пюре и начинкой из сливочного масла с зеленью в 13:00, а в 15:00 представят рагу из говядины с соусом из печёного чеснока.

На улицах Ключевая, Святоозёрская и Тёплый стан в 13:00 будут томить жаркое с нежным куриным филе и овощами, а в 15:00 — печь крупеник, нежный пирог с гречкой и грибами.

На Тверской площади в «Пасхальной мастерской» 26 и 27 апреля в 13:00 начнётся мастер-класс «Цветы на тарелке», где участники создадут роспись в редких техниках — от борецкой до северодвинской. В 16:00 можно будет узнать о полезных свойствах растений и научиться выращивать собственный «вкусный огород» на подоконнике. А в 18:00 участникам предложат создать букет в бокале из съедобных цветов, овладев искусством «вкусной флористики».