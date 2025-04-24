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Структура под управлением РСХБ приобрела 50% бизнеса «Авито»
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Структура под управлением РСХБ приобрела 50% бизнеса «Авито»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Компания под управлением РСХБ стала владельцем 50% акций «Авито». Сделка была проведена в рамках партнерства Россельхозбанка и Kismet Capital Group, рассказали в пресс-службе «Авито».

Параметры сделки конфиденциальны. Стороны рассматривают в дальнейшем возможность выхода «Авито» на публичные рынки капитала.

По словам Ивана Таврина, основателя Kismet Capital Group, за два с половиной года число сотрудников «Авито» выросло почти в два раза — до 11 тыс. человек. Кроме того, бизнес компании показал впечатляющий рост, в том числе за счет появления и усиления новых вертикалей. «И Kismet, и РСХБ будут продолжать поддерживать операционную команду компании в рамках одобренной стратегии и заинтересованы в создании долгосрочной акционерной стоимости „Авито“», — подчеркнул Таврин.

Текущая сделка скорее всего не повлияет ни на управление компанией, ни на планы развития Авито. При этом ее точно следует оценивать позитивно, поскольку появление нового акционера у компании дает ей стратегическую возможность выхода на внешние рынки, а также повышает ее устойчивость, — отметил Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile-review.

В 2022 году РСХБ профинансировал сделку по приобретению «Авито», а также организовал расчеты и оказал комплекс консультационных услуг для Kismet. За прошедшие годы стороны эффективно сотрудничали по проекту, что стало основой для следующего этапа партнерства, пояснили в «Авито».

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