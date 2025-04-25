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Новости министерства строительства на уличных экранах МАЕР увидели 11 млн человек

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Фото: МАЕР
dzen
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Главные новости министерства строительства России и национального проекта «Инфраструктура для жизни» теперь можно узнавать прямо на улицах крупнейших мегаполисов страны — от Москвы и Санкт-Петербурга до Хабаровска и Владивостока. Информационную кампанию Минстрой запустил совместно с медиахолдингом МАЕР.

Новости размещены на медиафасадах и цифровых уличных экранах в топовых локациях с большими автомобильным и пешеходным трафиком. Информация подается в коротком и емком формате: насколько выросло число городов с благоприятной для проживания средой, сколько тысяч коммунальных объектов модернизировано за последние 5 лет, как застройщики помогают участникам СВО. С больших уличных экранов граждане могут узнать о восстановлении новых регионов, онлайн-голосовании за объекты благоустройства и конкурсах.

«Приоритет нашей работы — улучшение качества жизни граждан, формирование условий для развития. В рамках нацпроекта „Инфраструктура для жизни“ министерство занимается широким спектром задач, о которых важно рассказывать, доносить сколько всего уже сделано, а что еще только предстоит сделать, об изменениях в законодательстве, которые касаются каждого из нас. На этой неделе стартовало Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства, которое продлится до 12 июня. Каждый житель страны может выбрать территории, которые будут благоустроены в следующем году. И уже за первые дни проголосовало более 3 млн человек! Это в том числе результат информационной поддержки. Такие масштабные медиапроекты являются эффективным инструментом коммуникации, они помогают получать обратную связь, что и где необходимо улучшить», — отметил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Партнером проекта выступил медиахолдинг МАЕР. Новости Минстроя запущены на более чем полусотне экранов по всей стране.

«Мы — за позитивную повестку. А министерство строительства предлагает позитивные новости! Как бы сейчас сказали „произошел мэтч“. Поэтому мы, во-первых, с большим удовольствием занялись этим проектом, а во-вторых — надеемся, что и Минстрой, и другие министерства и ведомства оценят все преимущества нашего уличного медиа. Это очень эффективный способ информирования населения. Всего за месяц нам удастся охватить 11 млн человек», — подчеркнул основатель и владелец медиахолдинга МАЕР Константин Майор.

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