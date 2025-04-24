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Юрист оценила инициативу о согласовании с соседями сдачи квартиры в аренду

Юрист Добровольская: согласование с соседями сдачу квартиры в аренду не законно
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Председатель Московской областной коллегии адвокатов Юрлова, кандидат юридических наук, почетный адвокат России Светлана Добровольская прокомментировала инициативу о согласовании с соседями сдачи квартиры в аренду.

В беседе с «Радио 1» в четверг, 24 апреля, эксперт подчеркнула, что указанный законопроект несколько не соответствует ныне действующему российскому законодательству.

«В Гражданском кодексе и в Конституции Российской Федерации заключено исключительное право собственности людей на то имущество, которое им принадлежит. Это значит, что лицо имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, принадлежащим ему на праве собственности в полном объеме без каких-либо ограничений», — напомнила Добровольская.

По ее мнению, такая практика спровоцирует лишь скандалы между жильцами. На практике же доказать факт сдачи квартиры без договора довольно сложно. Пока, по ее словам, непонятен механизм и правовое обоснование.

Юрист предположила, что подобный законопроект будет неоднозначно оценен самими законодателями, потому что придется менять действующие правила.

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Ранее в этот день стало известно, что депутаты Госдумы внесут на рассмотрение палаты парламента законопроект, в котором предлагается обязать собственников квартир письменно согласовывать с соседями сдачу помещения в аренду. Согласно документу, за отсутствие договора при сдаче квартиры или частного дома в аренду предложили штрафовать на 5–10 тыс. рублей, отмечает 360.ru. Для должностных лиц эта сумма составит 10–20 тыс. рублей, а для юридических — 20–50 тыс. Аналогичные размеры штрафов предлагается применять и за отсутствие письменного согласия соседей, отмечает НСН.

Главная суть изменений, как подчеркнул зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, заключается в том, чтобы подтолкнуть собственников квартир заключать договоры аренды в установленном законом порядке, сообщает RT.

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