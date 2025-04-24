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Сейсмолог предрек новые подземные толчки в Турции после землетрясения

Сейсмолог Шебалин спрогнозировал новые толчки в Турции после землетрясения
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Фото: Global Look Press/Sholaita Iriawan/ZUMAPRESS.com
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Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин спрогнозировал новые подземные толчки после землетрясения в Турции.

«Повторы, слабые толчки точно будут еще, возможно, люди их даже не ощутят. А в отношении более сильных толчков никто не может сказать точно», — рассказал эксперт в беседе с aif.ru в четверг, 24 апреля.

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В этот же день турецкий сейсмолог Ахмет Эрджан заявил, что произошедшее в Стамбуле землетрясение было предвестником более масштабного. По его словам, землетрясение магнитудой 7–7,2 в Турции, вероятно, произойдет между 2045 и 2075 годами в регионе Фракия, а ожидаемые толчки будут в 22 раза сильнее, пишет RT. Сейсмолог успокоил граждан, проживающих в домах, построенных после 1999 года. Он отметил, что в том году были приняты более жесткие регламенты строительства домов, пишет ИА Регнум.

23 апреля в Силиври в провинции Стамбул произошло мощное землетрясение. Магнитуда составила 6.2. Подземные толчки, продолжавшиеся 10–15 секунд, ощущались не только в Стамбуле, но и в соседних районах, сообщает сайт kp.ru.

В результате пострадали 236 человек. Власти настоятельно просили горожан не заходить в поврежденные здания.

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