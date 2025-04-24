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Лидер хуситов заявил о 16 атаках за неделю на Израиль и корабли США

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Фото: Global Look Press/Gil Cohen Magen/XinHua
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Хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» за неделю предприняли 16 атак против Израиля, а также против военных кораблей США в Красном и Аравийском морях. Об этом 22 апреля сообщил телеканал Al-Masirah.

«На этой неделе наши силы провели семь операций с использованием беспилотников и баллистических ракет на территории оккупированной Палестины, в том числе в Хайфе, что стало неожиданностью для врагов», — приводятся в публикации слова лидера хуситов Абделя Малика аль-Хуси.

Он добавил, что за неделю хуситы провели девять атак на авианосцы и другие корабли США. В них было задействовано 27 крылатых ракет и беспилотников.

Как сообщается в публикации, за неделю США нанесли большее 260 авиационных ударов по территории Йемена.

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22 апреля хуситы в Йемене сообщили о нанесении ударов по американским авианосцам Harry Truman и Carl Vinson, а также сопровождающим их военным кораблям. Кроме того, в районе побережья провинции Хадджа самодельной ракетой класса «земля – воздух» был сбит американский беспилотник MQ-9.

На следующий день представители движения «Ансар Аллах» заявили об ударах по жизненно важным целям в израильских Тель-Авиве и Хайфе. Он уточнил, что удары были нанесены с применением баллистических ракет.

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