СМИ узнали о плане США добиться от РФ признания права Киева на собственную армию

США хотят добиться от России признания права Украины на обладание собственной армией и военной промышленностью. Об этом 24 апреля сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«США потребуют от России признать право Украины иметь собственную армию и оборонную промышленность в рамках мирного соглашения между Москвой и Киевом», — приводит издание слова источников.

По словам агентства, спецпосланник американского лидера Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф может поднять этот вопрос перед президентом России Владимиром Путиным, когда они встретятся в следующий раз.

Ранее, 24 марта, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что демилитаризация Украины — это не только одна из основных задач спецоперации (СВО), но и «объективная необходимость». Сенатор отметил, что оружие внутри Украины может нелегально доставляться в другие страны по серым коррупционным схемам.