Экономист допустил снижение ключевой ставки до 20%

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин допустил снижение ключевой ставки до 20%.

По его словам в беседе с aif.ru в четверг, 24 апреля, шансы, что Центробанк России снизит ключевую ставку с 21 до 20% или оставит ее на прежнем уровне, примерно равны. Регулятор, по его мнению, будет проявлять высокую осторожность при принятии решения.

«Полагаю, что вариант с увеличением ключевой ставки рассматриваться не будет, по состоянию на сегодня предпосылок для этого, на мой взгляд, нет», — отметил Балынин.

Он пояснил, что при снижении ключевой ставки банки оперативно отреагируют и снизят ставки по вкладам и кредитам соразмерно динамике ключевой ставки.

«Мы явно находимся на пороге перехода к смягчению денежно-кредитной политики, для банков при определении ставок будет важен и сигнал по дальнейшим решениям», — отметил экономист.

Ранее в этот день глава ВТБ Андрей Костин допустил возможность снижения ключевой ставки ЦБ к концу 2025 года. По его словам, ожидается, что текущий показатель будет оставаться высоким достаточно долго, пишет НСН. Он выразил мнение, ставка может снизиться, например, до 19%. Костин добавил, что на протяжении последующих двух лет ключевая ставка будет сохраняться на достаточно высоком уровне, но при этом будет планомерно снижаться, отмечает сайт kp.ru.