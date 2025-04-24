В Москве арестовали совершившего 25 лет назад убийство мужчину

В Москве по делу об убийстве 30-летней женщины, совершенном в 2000 году, заключен под стражу 46-летний мужчина. Об этом 24 апреля сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«В ходе оперативных мероприятий установлено, что один из фигурантов скончался, второй был задержан», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

По версии следствия, подозреваемые убили женщину из-за личного конфликта, а после попытались инсценировать самоубийство, выбросив тело в окно. Убийство произошло в ноябре 2000 года на Челябинской улице на востоке Москвы.

Уточняется, что арестованный мужчина ранее уже был судим.

Ранее в этот день источник «Известий» сообщил, что в Москве раскрыли дело об убийстве женщины, совершенном в 2000 году. Установить личность и задержать судимого жителя столицы удалось по результатам масштабной и кропотливой работы. Тот написал явку с повинной и сознался в содеянном.