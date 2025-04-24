Крым ожидает 300 тыс. туристов на майские праздники

Около 300 тыс. путешественников ожидают в Крыму на майские праздники, если не подведет погода. Об этом заявил министр туризма республики Сергея Ганзия в четверг, 24 апреля.

С января по март текущего 2025 года полуостров посетили 570 тыс. человек, пишет ИА SevastopolMedia. Это на 10% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

По традиции почти половина отдыхающих предпочитают южный берег, на запад едут 25%. Восток побережья привлекает около 15% туристов. Популярными считаются Симферопольский и Бахчисарайский районы.

По данным чиновника, отели в среднем загружены более чем на 40%, в некоторых гостиницах до 80–100%. Местные средства размещения бронируют вплоть до октября 2025 года, первые заявки поступили еще прошлой осенью.

Как отмечает министр, отдых в Крыму обходится на 20% дешевле, чем в других похожих регионах.

Ранее «Известия» писали, какими новыми объектами Крым привлекает туристов. В 2024 году любопытные места появились в Алуште, Гурзуфе, Ялте, Симферополе и возле курорта «Мрия».