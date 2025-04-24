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СМИ узнали о возможном выходе Индии из соглашения о прекращении огня с Пакистаном

News18: Индия может выйти из соглашения о прекращении огня с Пакистаном
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Фото: Global Look Press/Firdous Parray/Keystone Press Agency
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Индия рассматривает возможность выйти из соглашения о прекращении огня с Пакистаном. Об этом сообщило телеканал News18 со ссылкой на высокопоставленные источники в правительстве.

«После теракта в Пахалгаме Индия может объявить о прекращении огня в ближайшие дни. Нью-Дели серьезно рассматривает этот вопрос, поскольку Пакистан не смог выполнить свои обязательства по линии контроля и международной границе», — сказано в сообщении.

Как уточняет телеканал, Индия рассматривает жесткие меры в связи с неспособностью Пакистана «обуздать терроризм» и охранять границы. Такой шаг может еще больше изолировать соседнюю страну, отмечает издание.

Кроме того, по словам источников, Индия имеет полное право защищать подобными мерами границы и население страны.

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Ранее в этот же день правительство Индии объявила о приостановке выдачи виз для граждан Пакистана. Кроме того, им необходимо покинуть страну до 27 апреля.

Такое решение связано с терактом, произошедшем 22 апреля. Группа террористов напала на мирных жителей и туристов в долине Байсаран в Пахалгаме на юге Кашмира. В результате погибли 27 человек, среди которых были иностранцы, женщины и пожилые люди.

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