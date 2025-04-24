Средства ПВО РФ сбили беспилотник ВСУ над Курской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Курской областью, сообщило 24 апреля Минобороны РФ.

«Около 18:50 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Курской области», — указало ведомство.

Ранее 24 апреля в Минобороны России сообщили,что средства ПВО за ночь уничтожили 87 украинских беспилотников над регионами РФ. Так, над территорией Республики Крым сбиты 45 БПЛА, по 10 беспилотников сбили над территориями Белгородской и Курской областей, над Воронежской — восемь, в Брянской, Липецкой и Нижегородской областях — по четыре беспилотника. В небе над Московским регионом уничтожили два БПЛА.

Кроме того, в составе группировки войск «Север» военные 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты вытеснили подразделения ВСУ с ключевых укрепленных позиций в районе населенного пункта Горналь в Курской области.