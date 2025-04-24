Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Поезд столкнулся с грузовиком в Ленинградской области
Мир
Минимум 10 человек погибли при обрушении шахты на востоке ДР Конго
Общество
В большинстве населенных пунктов Киржачского района восстановлено газоснабжение
Новости компаний
Структура под управлением РСХБ приобрела 50% бизнеса «Авито»
Политика
В Госдуме рассказали о возможном восстановлении ряда договоров с США
Мир
Додик предложил решить кризис в БиГ выдачей Шмидта сербской стороне
Мир
Трамп назвал Гарвард угрозой демократии
Мир
Лидер хуситов заявил о 16 атаках за неделю на Израиль и корабли США
Общество
Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в Ленинградской области
Мир
Сейсмолог предрек новые подземные толчки в Турции после землетрясения
Происшествия
Возбуждено уголовное дело по факту пропажи семилетнего мальчика в Москве
Мир
Россия и Вьетнам обсудили возможность поставок российского СПГ
Общество
«Автопробег Победы» прошел на Поклонной горе в Москве
Общество
В ЛНР задержали экс-боевика украинского батальона «Айдар»
Мир
Великобритания запретила поставку игровых контроллеров в Россию
Общество
В Москве арестовали совершившего 25 лет назад убийство мужчину
Мир
Захарова предложила Западу расплатиться со странами Африки
Сюжет:

Средства ПВО РФ сбили беспилотник ВСУ над Курской областью

0
EN
Фото: РИА Новости
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Курской областью, сообщило 24 апреля Минобороны РФ.

«Около 18:50 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Курской области», — указало ведомство.

Курск держит удар: город пережил самый массированный налет с начала СВО
Вражеские дроны были снаряжены шрапнелью, которая используется для массового убийства людей

Ранее 24 апреля в Минобороны России сообщили,что средства ПВО за ночь уничтожили 87 украинских беспилотников над регионами РФ. Так, над территорией Республики Крым сбиты 45 БПЛА, по 10 беспилотников сбили над территориями Белгородской и Курской областей, над Воронежской — восемь, в Брянской, Липецкой и Нижегородской областях — по четыре беспилотника. В небе над Московским регионом уничтожили два БПЛА.

Кроме того, в составе группировки войск «Север» военные 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты вытеснили подразделения ВСУ с ключевых укрепленных позиций в районе населенного пункта Горналь в Курской области.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025