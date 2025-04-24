Захарова назвала цинизмом отказ миссии ЕС в Армении от упоминания геноцида армян

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 24 апреля заявила, что отказ миссии Евросоюза (ЕС) в Армении от упоминания геноцида армян — это цинизм и мерзость.

«Невероятный цинизм и мерзость!» — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Так официальный представитель МИД РФ прокомментировала сообщение «Sputnik Армения» о том, как миссия Евросоюза в стране сначала употребила слово «геноцид», а потом удалила собственное упоминание геноцида из публикации на соответствующую тему.

В парламенте Армении началась драка депутатов правящей фракции «Гражданский договор» и оппозиционной «Армения», после того как один из парламентариев на заседании 22 апреля предложил ввести уголовную ответственность за отрицание геноцида армян. Предложение представить законопроект о введении уголовной ответственности исходило от представителя партии «Армения» Арцвика Минасяна.