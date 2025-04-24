Вирусолог оценил риск распространения холеры в России

Риска распространения холеры в России практически нет, так как ее возбудитель очень неустойчив во внешней среде. Такое мнение биолог и вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Петр Чумаков высказал в четверг, 24 апреля.

Ранее в этот день в Роспотребнадзоре сообщили, что в Московской области выявили завозной случай холеры, передает агентство городских новостей «Москва». Заболевание было обнаружено у мужчины, вернувшегося из Индии, передает ИА Регнум.

Чумаков назвал случай выявления холеры чрезвычайным происшествием, потому что это особо опасная инфекция. При этом ученый отметил, что для Индии это не большая редкость.

«Это же распространяется с водой, то есть если, предположим, фекалии попадают в сточные воды и потом идут уже в какие-то водоемы. Тогда, если люди купаются, заглатывают эту воду, возможно заражение. Тем более что этот больной сразу был выявлен и локализован. Нет никаких оснований для беспокойства», — поделился Чумаков в беседе с Lenta.Ru.

В свою очередь, инфекционист Азизбек Ботиров предупредил об опасности обезвоживания у пациентов с холерой, сообщает 360.ru.

Ранее, 17 апреля, Роспотребнадзор опроверг данные о холере в Красноярском крае. В ведомстве отметили, что сообщения подобного характера начали появляться еще в 2022 году. Однако эпидемиологическая ситуация по холере была стабильна и находилась под постоянным контролем санитарных властей, также проводились профилактические мероприятия.