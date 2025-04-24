«Роснефть» провела автопробег по Западной Сибири в честь 80-летия Победы

Работники дочерних обществ «Роснефти», действующих в Ямало-Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе и Тюменской области, провели автопробег в честь 80-летия Победы, рассказали в пресс-службе компании. Автомобили, украшенные Знаменем Победы, преодолели 1418 км — это расстояние соответствует числу дней, которые длилась Великая Отечественная война.

Акция стартовала в Новом Уренгое. На Площади Памяти участники возложили цветы к Вечному огню и развернули огромную Георгиевскую ленту. Участники фестиваля «Энергия талантов» и учащиеся «Роснефть-классов» исполнили песню «Катюша». Затем колонна из отечественных автомобилей отправились в город Губкинский, где сотрудники местных компаний «Роснефти» совместно с участниками автопробега прошли по центральной улице к Вечному огню, где почтили память героев минутой молчания. Третьим по маршруту автопробега стал город Нефтеюганск. Участники акции привезли Знамя Победы к памятнику Воину-Освободителю — одному из старейших мемориалов города, где состоялось возложение цветов.

Преодолев финальный этап маршрута, участники автопробега финишировали в столице Тюменской области. Под аккомпанемент песен военных лет по улицам Тюмени проехала автоколонна, которую возглавили ретро-автомобили и мотоциклы, украшенные символикой 80-летия Победы. Участников акции встречали на Площади Памяти ветераны, а также сотрудники «Тюменнефтегаза», «Харампурнефтегаза», «РН-Уватнефтегаза» и корпоративного научного института. Собравшиеся почтили память героев Великой Отечественной войны минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню.