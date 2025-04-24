США за неделю нанесли 260 ударов по территории Йемена

Вооруженные силы (ВС) США нанесли по меньшей мере 260 ударов по территории Йемена за последнюю неделю. Об этом 24 апреля сообщил лидер йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Абдель Малек аль-Хуси.

«На этой неделе американский противник нанес удары по гражданским объектам, совершив более 260 налетов с использованием бомбардировщиков и других самолетов», — заявил аль-Хуси, слова которого приводятся в Telegram-канале Al Mayadeen.

Кроме того, он отметил, что хотя количество атак со стороны США превысило 1200 с момента возобновления агрессии, «их провал совершенно очевиден».

В этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия считает недопустимым удар США по нефтяному порту Рас-Иса в йеменской провинции Эль-Ходейда. Помимо этого, она сообщила, что Россия планирует продолжить вместе с региональными партнерами прикладывать усилия, чтобы обстановка в Йемене и вокруг него нормализовалась.

22 апреля хуситы рассказали о нанесении ударов по американским авианосцам Harry Truman и Carl Vinson, а также сопровождающим их военным кораблям в Красном море. Как уточняли йеменские военные, атаки удалось провести с помощью крылатых ракет и беспилотников.