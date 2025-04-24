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США за неделю нанесли 260 ударов по территории Йемена

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Фото: REUTERS/Adel al-Khader
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Вооруженные силы (ВС) США нанесли по меньшей мере 260 ударов по территории Йемена за последнюю неделю. Об этом 24 апреля сообщил лидер йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Абдель Малек аль-Хуси.

«На этой неделе американский противник нанес удары по гражданским объектам, совершив более 260 налетов с использованием бомбардировщиков и других самолетов», — заявил аль-Хуси, слова которого приводятся в Telegram-канале Al Mayadeen.

Кроме того, он отметил, что хотя количество атак со стороны США превысило 1200 с момента возобновления агрессии, «их провал совершенно очевиден».

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В этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия считает недопустимым удар США по нефтяному порту Рас-Иса в йеменской провинции Эль-Ходейда. Помимо этого, она сообщила, что Россия планирует продолжить вместе с региональными партнерами прикладывать усилия, чтобы обстановка в Йемене и вокруг него нормализовалась.

22 апреля хуситы рассказали о нанесении ударов по американским авианосцам Harry Truman и Carl Vinson, а также сопровождающим их военным кораблям в Красном море. Как уточняли йеменские военные, атаки удалось провести с помощью крылатых ракет и беспилотников.

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