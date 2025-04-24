Архиепископ заявил о подрыве Румынией независимости Молдавии через церковь

Румыния ведет целенаправленную политику по подрыву независимости Молдавии через религиозные структуры. Об этом в беседе с «Известиями» 24 апреля заявил архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл.

«Это уже не попытка. Это уже конкретная работа. Это уже всем известная диверсия румынского правительства, которое долгое время не признавало независимости Республики Молдова», — заявил Маркелл.

Он подчеркнул, что в Румынии церковь фактически является частью государства: все священнослужители получают зарплату от властей, а решения принимаются в первую очередь на уровне правительства, а не по церковным канонам.

По его мнению, именно через церковные структуры, «в том числе митрополию Бессарабии», подчиненную Румынскому патриархату, реализуется экспансионистская политика.

«Вот политика государства румынского направлена на поглощение Республики Молдова. Об этом свидетельствуют неоднократные старания, не безрезультатные, которые в конечном итоге заставили молдавских властей признать, что молдавский язык якобы не молдавский, а румынский», — дополнил архиепископ.

Маркелл также напомнил о заявлениях румынских политиков, в частности о высказывании премьер-министра Марчелла Челаку, который, по его словам, утверждал, что в Молдавии живут не молдаване, а румыны, и Румыния обязана заботиться о них как о своих гражданах.

По словам архиепископа, такие действия подтверждают стремление румынского государства присоединить Молдавию, в том числе через поддержку церковного раскола.

«За спиной раскольников стоит румынское государство и служащие ему некоторые священнослужители», — резюмировал он.

Маркелл, направлявшийся в Израиль за Благодатным огнем, 17 апреля сообщил «Известиям», что его задержали на паспортном контроле в аэропорту Кишинева. Там у него без объяснения причин изъяли документы. По словам священника, всё это было сделано целенаправленно, чтобы он не успел на рейс.

На следующий день архиепископ предпринял вторую попытку вылета и рассказал, что по дороге в аэропорт его машину постоянно останавливала полиция. После священнослужителю во второй раз не дали вылететь из Кишинева.