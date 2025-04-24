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Поезд столкнулся с грузовиком в Ленинградской области

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Фото: t.me/sztproc
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В Ленинградской области поезд столкнулся с грузовым автомобилем. Об этом 24 апреля сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По предварительной информации, грузовик выехал на железнодорожный путь станции Лужская на запрещающий сигнал перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, однако столкновение всё же произошло.

«Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта», — указано в Telegram-канале.

В ведомстве добавили, что на месте происшествия задержек в движении поездов зафиксировано не было.

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5 апреля в Алтайском крае в Ленинском районе Барнаула произошло столкновение легкового автомобиля с грузовым поездом. Уточнялось, что в результате ДТП схода с пути вагонов не произошло, кроме того, не были допущены задержки в движении поездов.

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