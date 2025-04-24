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В большинстве населенных пунктов Киржачского района восстановлено газоснабжение

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Фото: TASS/ABACA/Utrecht Robin
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В большинстве населенных пунктов Киржачского района Владимирской области, где произошла детонация боеприпасов, восстановлено газоснабжение. Об этом 24 апреля сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

По его словам, из-за взрывов была прекращена подача газа в 42 населенных пункта, где живет более 4 тыс. человек.

«На этот час <…> проведен ремонт и возобновлена подача газа в 38 населенных пунктов для 3734 абонентов», — написал он в Telegram-канале.

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Детонация боеприпасов произошла 22 апреля в результате возгорания на территории воинской части, сообщили в Минобороны России. Причиной пожара назвали нарушение требований безопасности при проведении работ со взрывчатыми материалами.

Позднее стало известно, что из-за происшествия пострадали четыре человека, из них трое были госпитализированы. 23 апреля Авдеев сообщил, что ситуация в Киржачском районе постепенно стабилизируется.

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