Состоялся Оргкомитет по подготовке форума «Россия — спортивная держава»

В ситуационном центре правительства России под председательством вице-премьера России Дмитрия Чернышенко состоялось заседание Оргкомитета по подготовке и проведению Международного форума «Россия — спортивная держава». В мероприятии также принял участие зампред оргкомитета, помощник президента России Алексей Дюмин, советник президента России, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению форума Антон Кобяков, замруководителя оргкомитета, министр спорта и президент Олимпийского комитета Михаил Дегтярев, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Заместитель председателя Пправительства России, руководитель оргкомитета по подготовке к проведению Форума «Россия — спортивная держава» Дмитрий Чернышенко заявил: «Форум «Россия — спортивная держава» — значимое событие спортивной жизни страны. Он пройдет в гостеприимной Самаре осенью 2025 года в соответствии с Указом президента Владимира Путина и при поддержке правительства России. Ежегодно в нем принимают участие свыше 3 тыс. человек. Мы уже начали подготовку к предстоящему событию. Одной из главных тем Форума станет развитие детско-юношеского спорта — вопрос, находящийся на личном контроле президента. Традиционно основным событием форума станет заседание Совета при президенте по спорту».

Особое внимание участники заседания уделили ключевому мероприятию Форума — заседанию Совета при президенте по спорту, которое в этом году будет посвящено вопросам развития детско-юношеского спорта.

Алексей Дюмин отметил, что данная тема находится под личным контролем Главы государства и требует консолидации усилий всех уровней власти.

«Традиционно главное событие в дни Форума — Совет при президенте по спорту, который в этом году будет посвящен важнейшей теме — развитию детско-юношеского спорта. Президент уже дал ряд поручений по этой теме. Остается масса застарелых вопросов, решение которых в компетенции правительства, непосредственно Минспорта, наших законодателей. Их необходимо начать прорабатывать совместными усилиями. Здесь администрация президента готова оказать всестороннюю помощь. Тема развития детско-юношеского спорта не просто находится на контроле главы государства, а имеет для него особое значение», — заключил Дюмин.

Министр спорта, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев, в свою очередь, подчеркнул значимость предстоящего форума, отметив его роль в развитии отечественного спорта и укреплении международного сотрудничества. «Форум «Россия — спортивная держава» станет крупнейшим спортивно-деловым событием и призван способствовать развитию нашего национального спорта и усилиям по расширению глобального сотрудничества. В этом году он впервые пройдет в новом формате, новым оператором был выбран Фонд Росконгресс, был пересмотрен фирменный стиль Форума, изменился логотип — он ассоциируется с сочинской Олимпиадой 2014 года», — подчеркнул министр.

Кроме того, министр анонсировал мероприятия, посвященные исторической роли спортсменов в годы Великой Отечественной войны и их послевоенным достижениям.

В свою очередь, советник президента России Антон Кобяков подчеркнул, что Форум пройдет в ответственный для российского спорта период, который требует мобилизации всех возможностей, в том числе усиления роли спорта в решении задач государства по работе с молодежью, укреплении патриотизма и нравственных ценностей, формировании здорового общества.

«Поручениями президента Российской Федерации определены цели для спортивной отрасли на ближайший период, разработана комплексная государственная программа «Спорт России». В этом русле Форуму в Самаре отводится роль площадки по формированию решений, направленных на укрепление спортивного суверенитета России и усиление роли спорта в достижении национальных целей развития. Одной из ключевых тем станет 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Особое внимание на Форуме будет уделено возможностям спорта в реабилитации участников СВО, в том числе развитию адаптивного спорта. Уверен, Международный форум «Россия — спортивная держава» станет эффективным и актуальным инструментом развития российского спорта», — подчеркнул Кобяков.