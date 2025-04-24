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Суд заочно арестовал экс-владельца Соликамского магниевого завода Кондрашева

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Савеловский районный суд Москвы заочно арестовал российского миллиардера и бывшего владельца Соликамского магниевого завода (СМЗ) Петра Кондрашева по делу о мошенничестве. Об этом 24 апреля сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

«Постановлением Савеловского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кондрашева Петра Ивановича», — написали в Telegram-канале судов.

К тому же суд заочно арестовал и объявил в международный розыск по делу о мошенничестве бывшего акционера СМЗ Игоря Пестрикова.

Уточняется, что Кондрашев и Пестриков арестованы на два месяца. Срок будет исчисляться с момента их фактического задержания либо передачи правоохранительным органам РФ.

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Ранее, 7 апреля, сообщалось, что Кондрашев объявлен в международный розыск. Весной 2022 года Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии в государственную собственность более 350 тыс. акций ОАК «Соликамский магниевый завод», принадлежавших Игорю Пестрикову, Тимуру Старостину, Петру Кондрашеву и Сергею Кирпичеву.

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