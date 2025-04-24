Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Поезд столкнулся с грузовиком в Ленинградской области
Экономика
Новак поручил проработать меры поддержки предприятий угольной отрасли
Общество
В большинстве населенных пунктов Киржачского района восстановлено газоснабжение
Мир
Архиепископ заявил о подрыве Румынией независимости Молдавии через церковь
Политика
В Госдуме рассказали о возможном восстановлении ряда договоров с США
Мир
США за неделю нанесли 260 ударов по территории Йемена
Мир
Трамп назвал Гарвард угрозой демократии
Мир
Посольство РФ назвало бессмысленными и враждебными новые санкции Британии
Общество
Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в Ленинградской области
Спорт
Российский дзюдоист Данил Лаврентьев стал чемпионом Европы
Происшествия
Возбуждено уголовное дело по факту пропажи семилетнего мальчика в Москве
Мир
Захарова негативно высказалась об атаке США по нефтяному порту в Йемене
Общество
«Автопробег Победы» прошел на Поклонной горе в Москве
Пресс-релизы
«Волонтеры Победы» дали старт международной акции «Георгиевская лента»
Мир
Великобритания запретила поставку игровых контроллеров в Россию
Общество
Разрисовавшего стену Цоя вандала арестовали на семь суток
Мир
Захарова предложила Западу расплатиться со странами Африки

Жительницу ЛНР обвинили в госизмене за укрывательство украинских боевиков

0
EN
Фото: t.me/proclnr
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Жительницу Луганской Народной Республики (ЛНР) Юлию Мосяж, укрывавшую у себя в квартире двух боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), будут судить за государственную измену. Об этом 24 апреля сообщает Генеральная прокуратура РФ.

«По версии следствия, с марта 2022 по декабрь 2023 года Мосяж добровольно скрывала в своей квартире от российских органов власти двух военнослужащих ВСУ», — говорится на сайте Генпрокуратуры.

Уточняется, что прокуратура ЛНР утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Мосяж. Она обвиняется по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»), дополняет «Газета.Ru».

По данным Генпрокуратуры, в декабре 2023 года Мосяж, действуя по заданию представителя главного управления разведки министерства обороны Украины, обеспечила их средствами связи и фиктивными медицинскими документами, необходимыми для перемещения на территорию страны под видом больных. Однако их задержали при попытке покинуть территорию РФ.

Ошиблись помощью: как владельцы оборонного холдинга на Урале спонсировали ВСУ
Суд национализировал восемь предприятий украинского экс-министра

Ранее в этот день в Донецкой Народной Республике (ДНР) суд вынес приговор 53-летней жительнице по уголовному делу о государственной измене. Уточняется, что с июля 2022 по январь 2024 года Наталья Воронина сообщала о местах размещения отдельных подразделений российских войсковых частей в Новоазовском районе ДНР.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025