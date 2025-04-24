Жительницу ЛНР обвинили в госизмене за укрывательство украинских боевиков

Жительницу Луганской Народной Республики (ЛНР) Юлию Мосяж, укрывавшую у себя в квартире двух боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), будут судить за государственную измену. Об этом 24 апреля сообщает Генеральная прокуратура РФ.

«По версии следствия, с марта 2022 по декабрь 2023 года Мосяж добровольно скрывала в своей квартире от российских органов власти двух военнослужащих ВСУ», — говорится на сайте Генпрокуратуры.

Уточняется, что прокуратура ЛНР утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Мосяж. Она обвиняется по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»), дополняет «Газета.Ru».

По данным Генпрокуратуры, в декабре 2023 года Мосяж, действуя по заданию представителя главного управления разведки министерства обороны Украины, обеспечила их средствами связи и фиктивными медицинскими документами, необходимыми для перемещения на территорию страны под видом больных. Однако их задержали при попытке покинуть территорию РФ.

Ранее в этот день в Донецкой Народной Республике (ДНР) суд вынес приговор 53-летней жительнице по уголовному делу о государственной измене. Уточняется, что с июля 2022 по январь 2024 года Наталья Воронина сообщала о местах размещения отдельных подразделений российских войсковых частей в Новоазовском районе ДНР.