Преемник криминального авторитета Коли Беса финансирует ВСУ

Преемник и возможный заказчик убийства криминального авторитета Коли Беса (настоящее имя — Николай Кравченко) Андрей Петровский вырученные от предпринимательства в России средства тратит на поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 24 апреля рассказали следователи и криминалисты.

Преемник криминального авторитета Петровский вместе с супругой путешествует по всему миру, владеет бизнесом в России через подставных лиц и финансирует ВСУ. Он единственный, кто остался в живых из банды Коли Беса.

Глава этой ОПГ Николай Кравченко был арестован в Киеве. В 2013 году правоохранители нашли его повешенным в камере СИЗО за несколько дней до экстрадиции на родину.

«Скорее всего, было принято решение о его устранении Петровским. Петровский — единственный, который у нас находится в живых», — сообщила бывший старший прокурор уголовно-судебного отдела прокуратуры Новгородской области Ольга Бондаренко.

26 апреля в 17:00 на телеканале РЕН ТВ состоится премьера документального фильма «Последняя банда» об ОПГ Коли Беса. В фильме будут показаны материалы из семейного архива Коли Беса, а также интервью со следователями, оперативниками и свидетелями описываемых событий.

«Я не встречал настолько консолидированной группировки, настолько выстроенного преступного сообщества, где имелось большое количество бригад, и они подчинялись одному единственному человеку», — заявил следователь-криминалист главного управления криминалистики Следственного комитета (СК) РФ Руслан Хасанов.

Ранее, 23 апреля, житель Великого Новгорода Евгений Васильев рассказал о порядках ОПГ Коли Беса, в которой состоял его брат. Он сообщил, что один из подчиненных Николая Кравченко приказал его брату отрезать себе палец. Причиной такого наказания стало ДТП, в которое брат Евгения попал на машине одного из криминальных авторитетов.