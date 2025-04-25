В кинопарке «Москино» открыли княжеские палаты и дом Деда Мороза

В кинопарке «Москино» открыты шесть новых натурных площадок — их общая площадь превышает 70 тыс. кв. м, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Декорации возводились для работы над конкретными фильмами и сериалами, а затем стали доступны всем съемочным группам. «В локациях разместили кварталы дальневосточного города, средневековые княжеские палаты, дом Деда Мороза и другие интерьеры. Первые снятые здесь киноленты зрители увидят уже в этом году», — отметила вице-мэр.

Среди площадок — «Брестская крепость», ее построили для съемок проекта, в основу которого легла повесть Бориса Васильева «В списках не значился». По архивным чертежам и фотографиям удалось воссоздать костел Святого Казимира, Тереспольские ворота, здания казарм.

Еще одна новая локация — «Палаты князя Андрея», где воссоздана архитектура XII века с резными колоннами и расписными храмами. В декорациях снимали сериал «Князь Андрей» о жизни сына Юрия Долгорукого.

На новой площадке «Юзовка» (так раньше назывался Донецк) снимали драму «Порода» Сергея Жигунова. Она повествует об истории Донбасса через рассказ о жизни простой шахтерской семьи. Действие разворачивается в Донецке в 1924 году. На съемочной площадке дореволюционные здания соседствуют с деревенскими домами, вскопанными грядками и лифтами угольных шахт. Съемки также велись на площадках «Линия обороны» и «Москва 1940-х».

Для фильма «Буратино» в кинопарке построили несколько улочек провинциального европейского города. Здесь есть дома, площадь с фонтаном, школа и кукольный театр Карабаса-Барабаса на колесах.

Всего в кинопарке открыты 24 натурные площадки, в их числе — «Соборная площадь Москвы», «Витебский вокзал» и «Аэропорт Юрово». Он является частью Московского кинокластера, в котором за прошлый год было снято порядка 120 проектов.