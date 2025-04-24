В США сообщили о назначении Майкла Антона главой техгруппы для переговоров с Ираном

Администрация президента США Дональда Трампа назначила директора по политическому планированию Государственного департамента Майкла Антона главой американской делегации для проведения технических консультаций с Ираном. Об этом 24 апреля пишет газета Politico со ссылкой на источники.

«Он идеальный человек для этой работы, учитывая его опыт и интеллект. Самое главное, он обеспечит выполнение повестки дня президента Трампа по этому файлу», — сказал чиновник администрации.

Уточняется, что Антон собирается провести первый раунд экспертных переговоров с иранскими чиновниками в эти выходные дни, дополняет «Газета.Ru».

18 апреля глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Россия может стать посредником в переговорах между США и Ираном. Он заявил, что Исламская Республика готова к принятию общих решений в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия.

12 апреля завершился первый раунд переговоров между США и Ираном по отмене санкций и ядерным вопросам. 19 апреля прошел второй этап. Иранскую делегацию возглавлял Аббас Аракчи, Вашингтон представлял спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.